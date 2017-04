Hvis ikke mennesker i Danmark har tillid til hinanden, så forsvinder opbakningen til et skattebetalt velfærdssamfund.



Derfor bliver udlændingespørgsmålet nu for første gang en del af Socialdemokratiets principprogram.



Sådan lyder det fra S-formand Mette Frederiksen, forud for at Socialdemokratiet søndag præsenterer et udkast til nyt principprogram.



Programmet skal ifølge Mette Frederiksen udgøre et "værdikompas" for det politiske arbejde. Programmet tegner et dystert billede af integrationsudfordringen:



- Desværre er udlændinge i Danmark i dag overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne og underrepræsenterede på arbejdsmarkedet.



- Vi har parallelsamfund i Danmark, hvor udlændinge og efterkommere af udlændinge bor og lever isoleret fra det danske fællesskab og efter andre værdier end de danske. Det er uacceptabelt, hedder det i programmet, som forsætter:



- Det høje antal udlændinge og den manglende integration er også et økonomisk problem.



Principprogrammet fastslår dog samtidig, at Danmark skal fortsætte med at tage imod flygtninge og værne om menneskerettighederne.



Spørgsmål: I skriver, at Danmark stadig skal tage i mod flygtninge. Hvor højt et niveau forestiller du dig?



- Jeg har meget, meget stor sympati for Anker Jørgensens tankegang om, at der er en grænse for, hvor mange mennesker man kan tage til Danmark, hvis man også vil have en effektiv og ordentlig integration.



- Men jeg bliver også nødt til at sige, at vi har nogle internationale forpligtelser, vi skal leve op til. Det er vi hele tiden nødt til at balancere, siger Mette Frederiksen, der undlader at sætte et konkret tal på.



Spørgsmål: Når man læser jeres principprogram, så lyder det ikke, som om vi kan klare integrationen med det nuværende antal. Kan vi det?



- Vi har nogle meget, meget store integrationsudfordringer. Vi har udlændinge i Danmark, som klarer sig godt, og som bidrager meget aktivt til det her samfund. Det kan man se, når man køre bus. Når man ser, hvem der gør rent på vores hospitaler og mange andre jobfunktioner.



- Det er rigtig godt. Men der er så også en gruppe, som har haft rigtig svært ved at integrere sig. Og de problemer har vi ikke løst.



Det er en af grundende til, at vi den senere tid har valgt at lægge stemmer til stramninger. Fordi vi kan konstatere, at der er en integrationsudfordring, som har fået lov til at overvintre samtidig med, at vi de senere år har fået rigtig mange nye borgere hertil.



Spørgsmål: Du kalder det en stor udfordring. Men kan vi løse opgaven? Med de problemer, I beskriver her, kan vi så tale om effektiv integration?



- Nej man kan ikke sige, at integrationen har været effektiv.



Spørgsmål: Men det kan godt løses med det antal, vi har nu, samtidig med at flere kommer til?



- Det bliver vi nødt til. Vi bliver nødt til at have som udgangspunkt, at vi kan løse opgaven. Forudsætningen, for at vi kan det, er, at vi fører en effektiv udlændingepolitik, så der ikke kommer flere, end vi stadigvæk evner opgaven, siger Mette Frederiksen.



