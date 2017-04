Løkke på LA-landsmøde: I tog V-regeringen som gidsel

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er uventet dukket op på Liberal Alliances landsmøde i Aalborg lørdag.Her understreger han først og fremmest, at han er stolt over at være med på regeringspartnerens møde. Men i sin tale lægger han heller ikke skjul på, at Liberal Alliance satte tingene på spidsen forud for regeringsdannelsen i november."I lænede jer ikke tilbage. I kravlede op og tog mig, Venstre-regeringen og dansk politik som gidsler med et krav om løsepenge af den store slags i form af en marginalskattelettelse hele vejen op," siger Lars Løkke Rasmussen til stor latter i Aalborg Kongres & Kultur Center.Den politiske situation var på daværende tidspunkt kørt fast, konstaterer statsministeren. Og det stod klart, at "alting ville stoppe". Men det fandt Venstre, Liberal Alliance og De Konservative en løsning på. "Undervejs i den gidselstagningsmanøvre blev jeg ramt af Stockholm-syndrom," siger Lars Løkke Rasmussen.Stockholmsyndrom er et fænomen, hvor en person, der bliver holdt fanget, begynder at få sympati eller forståelse for gidseltageren.Det førte i slutningen af november til et regeringssamarbejde mellem de tre partier.Små fem måneder inde i samarbejdet har det dog været svært for regeringen at skabe opbakning til flere af tiltagene i regeringsgrundlaget. "Jeg vil gerne sige tak for den vilje til at gå på kompromis, som var til stede, da vi sad ved bordet. Den får vi brug for hele vejen," siger statsministeren.Han mener dog, at regeringen skridt for skridt flytter Danmark i en bedre retning og nævner liberaliseringen af taxalovgivningen som et eksempel."Bliver det præcis, som vi foreslog fra starten? Nej, det gør det ikke. For vi har ikke 90 mandater, og vi lytter også til andre end os selv. Sådan må og skal det også være i et samarbejdende folkestyre," siger Lars Løkke Rasmussen./ritzau/