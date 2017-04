Samuelsen: Vi gjorde det rigtige ved at gå i regering

"Når næste valg bliver udskrevet, så er skatten blevet sat ned, vi har lavere licens, færre afgifter, mere frit valg, mere tillid i den offentlige sektor. Det vil jeg måles på, og det kommer til at lykkes." Sådan lyder det fra Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, på Liberal Alliances landsmøde i Aalborg. Her afviser han, at partiet har slækket på sine ambitioner ved at gå i regering:"Vi har gjort det rigtige, det lover jeg jer. Vi får meget mere igennem. Det skal vi måles på," siger Anders Samuelsen.Han fastslår, at han ikke fortryder det turbulente forløb op til regeringsdannelsen, hvor han i månedsvis truede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) med valg, hvis ikke han fik samlet flertal for at sænke topskatten.Et krav, som Samuelsen opgav, da han gik i regering. "Når folk spørger, om jeg fortryder, at jeg var så stålsat, så er svaret nej. Nej, det fortryder jeg ikke. Havde jeg ikke haft det selvmordsbælte om livet, så var der gået 25 år, før de gamle partier havde tilladt et så ungt og liberalt parti som Liberal Alliance at komme i regering."LA-formanden kommer også med en lille undskyldning til tilhængerne."Jeg beklager, at jeg drev jer igennem det, men gevinsten kommer nu. Vi har kun været regering i fem måneder. Og der er to år til næste valg," siger han og fortsætter:"Når vi kommer til næste valg, så har vi haft de afgørende mandater i fire år. Og så skal vi måles på, om Danmark er blevet mere eller mindre liberalt. Mit bud er, at Danmark er blevet mere liberalt," siger Anders Samuelsen./ritzau/