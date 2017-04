LA-boss om Thyra Frank: Popularitetsmålinger kan rende mig

"Rend mig et vist sted med jeres popularitetsmålinger."Sådan lyder partileder Anders Samuelsens (LA) opsang til pressen på Liberal Alliances landsmøde i Aalborg. Beskeden var henvendt til mediers popularitetsmålinger af regeringens ministre. Her har ældreminister Thyra Frank (LA) ligget lavt efter fokus på sager fra hendes tid på plejehjemmet Lotte.Senest lå Thyra Frank helt i bund lørdag i en måling foretaget af Epinion for DR Nyheder.Socialdemokratiet har med ældreordfører Astrid Krag (S) i spidsen anklaget Thyra Frank for, at hendes plejehjem var en succes, fordi det var overbetalt i forhold til de kommunale plejehjem.Desuden har der været fokus på udtalelser fra bogen "Thyra Frank – livsglæde & stjernestunder" fra 2010. Heri fortæller hun, at hun som forstander kopierede lovpligtige arbejdspladsvurderinger fra et andet plejehjem.Hun har siden afvist, at kopieringen har fundet sted i praksis.Men hos Liberal Alliance er Thyra Franks popularitet ikke til at tage fejl af. Samuelsens ros af Thyra Frank blev modtaget med stående applaus fra de fremmødte medlemmer."Vi har fået en minister direkte fra virkeligheden," siger Anders Samuelsen./ritzau/