Franske territorier tager som de første hul på valget

De første stemmer til det franske præsidentvalg bliver allerede sat lørdag.Her sætter vælgere i franske territorier uden for Europa de første krydser ved valget, der spås at blive tæt løb. Dermed tager de oversøiske territorier hul på valget, før vælgerne i Frankrig kan gå til stemmeurnerne. Det skriver den franske avis Le Figaro.Det er vælgere i den lille øgruppe Saint-Pierre-et-Miquelon, der åbner ballet. De kan gå i stemmeboksen fra klokken otte lokal tid.De to øer ligger ud for Canadas østkyst og huser en befolkning på godt 6000 mennesker.På grund af tidsforskel skal også vælgere i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin og Fransk Polynesien stemme lørdag.Trods de tidligere stemmeafgivelser vil udfaldet af territoriernes valg blive offentliggjort samtidig med det samlede resultat.Territorierne består af områder under fransk suverænitet, der befinder sig uden for det europæiske kontinent.Præsidentvalget i Frankrig ventes at blive overordentligt tæt.Centrumpolitikeren Emmanuel Macron, som har stiftet en folkelig bevægelse i midten af det politiske centrum, har til det sidste bevaret sin føring i meningsmålingerne.Marine Le Pen fra den indvandrerkritiske Front National står til at få en andenplads ved søndagens første valgrunde.Meget tyder altså på, at det bliver de to, som går videre til endelige opgør i anden valgrunde 7. maj. Dog kan kandidater som konservative François Fillon og venstrefløjens Jean-Luc Mélenchon også gøre sig gældende.De forskellige kandidaters valgkamp sluttede officielt ved midnat mellem fredag og lørdag./ritzau/