Trump varsler stort nyt om amerikansk skattereform

Den amerikanske præsident, Donald Trump, lover fredag aften, at han omsider er klar til at fremlægge nyt om en amerikansk skattereform."Vi kommer til at have en stor meddelelse på onsdag angående en skattereform. Processen begyndte for lang tid siden, men formelt går den rigtigt i gang på onsdag," lyder det fra Donald Trump. Præsidentens udmelding kommer under et besøg i USA's finansministerium.Nyheden om snarligt nyt angående en skattereform blev i første omgang rapporteret af nyhedsbureauet AP i forbindelse med et Trump-interview.Her fremgik det, at Trumps udmelding kom som en overraskelse for flere af præsidentens lobbyister og støtter i kongressen. De havde angiveligt ikke nogen idé om, hvad Trumps "store meddelelse" indeholder.En embedsmand fra Det Hvide Hus har i forbindelse med Trumps udtalelse sagt, at der muligvis ikke kommer en melding om en skattereform onsdag. "Præsidenten siger det, som han hele tiden har sagt: At han vil lave en skattereform hurtigst muligt, samtidig med at han laver den ordentligt."Trumps meddelelse får varme ord med på vejen fra formanden for skattekomitéen i Repræsentanternes Hus, Kevin Brady."Jeg sætter pris på præsidentens lederskab og stærke vilje til at gennemføre en omfattende skattereform," lyder det fra Kevin Brady.Fredag underskrev Trump i øvrigt et dekret, der instruerede finansministeriet i at gennemgå tidligere præsident Barack Obamas reguleringer af skattesystemet de sidste 18 måneder af Obamas periode som præsident.Donald Trump og republikanerne i kongressen ser en skattereform som det bedste værktøj til at forhindre, at amerikanske firmaer benytter sig af skattefordele og eksempelvis rykker hovedkvarterer til andre lande./ritzau/Reuters