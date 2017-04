Dansk Folkepartis energiordfører, Mikkel Dencker, vil have gjort op med regler, der tilsyneladende forhindrer virksomheder som Coop i at sende overskudsvarme ind i fjernvarmenettet, som Politiken skriver lørdag.



"Det er dybt beklageligt, at bureaukrati spænder ben for, at man kan udnytte overskudsvarme i forskellige virksomheder. Det er fuldstændig vanvittigt, at man har en så stor produktion af overskudsvarme rundt omkring i landet, som ikke bliver udnyttet," siger han.



Omkring 40 virksomheder sender i dag overskudsvarme ind i fjernvarmenettet. Varmen kommer fra for eksempel køleanlæg, industriproduktion og bagerier.



Ifølge loven skal butikkerne indberette og kontrolleres på samme måde som de store fjernvarmeværker.



De skal blandt andet lægge samme budgetter og udfylde samme formularer om prisfastsættelse og produktionsomkostninger, der skal dokumenteres udførligt.



Energitilsynet kontrollerer, at loven overholdes. Formålet er at beskyttet forbrugerne mod for høje varmeregninger, lyder det fra tilsynet.



Til Politiken siger energiminister Lars Christian Lilleholt (V), at han er parat til at se på en bagatelgrænse. Og den melding er Mikkel Dencker glad for.



"I den størrelsesorden det ligger på med salg for 10.000 kroner, må man se på, om det ikke er en for lille sag til det bureaukrati. Det bakker jeg helt op om, at vi ser på."



"Regeringen arbejder på at lave reglerne om for salg af overskudsvarme, så i den forbindelse bør man nok se på, om man ikke skal forenkle hele regelsættet en hel del," siger han.



/ritzau/