Trump-regering nægter oliekæmper tilladelse til boring i forbudte områder

Oliegiganten Exxon og andre amerikanske olieselskaber må opgive få lov til at bore efter olie i områder, der er forbudte grundet sanktionerne mod Rusland. Det skriver flere udenlandske medier."I samråd med præsident Donald Trump vil Finansministeriet ikke give dispensationer til amerikanske selskaber, herunder også Exxon, og give tilladelse boringer, der er forbudt grundet sanktionerne mod Rusland," siger den amerikanske finansminister Steve Mnuchin i en udtalelse, ifølge Reuters Exxon, hvis tidligere adm. direktør Rex Tillerson nu er amerikansk udenrigsminister, nægtede tidligere på ugen at kommentere historier fra Wall Street Journal om, at selskabet søger tilladelse fra den amerikanske regering til at bore i flere områder af Sortehavet, skriver Reuters.Ifølge CNN Money lavede Exxon i 2011 en aftale med det russiske statsejede olieselskab PAO Rosneft, der tillod Exxon at foretage undersøgelser i Sortehavet og i Karahavet i Siberien.I 2012 blev de to selskaber enige om sammen at udvikle flere oliereserver i Siberien og etablere et forskningscenter i Arktis. Men de planer blev sat på pause i 2014, da EU, USA og andre vestlige lande pålagde Rusland sanktioner over landets rolle i konflikten i Ukraine, skriver CNN Money.