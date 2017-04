Bookmakerne har Macron som klar favorit i fransk valg

Relateret indhold Artikler

39-årige Emmanuel Macron er bookmakernes klare favorit til at blive Frankrigs nye præsident. Men de fleste spillefugle satser alligevel deres penge på Marine Le Pen fra Front National.



Når der fredag lukkes ned for flere meningsmålinger inden første runde af Frankrigs præsidentvalg på søndag, så er der kun bookmakernes odds-sætning at læne sig op ad.



De er til gengæld mere klare i mælet end meningsmålingerne, der har de fire spidskandidater placeret indenfor et udfaldsrum på ca. 5 procentpoint. Og dermed indenfor den statistiske usikkerhed, der ved dette valg er større end normalt, fordi Emmanuel Macron og den venstreradikale Jean-Luc Mélenchon ikke kommer fra de traditionelle partier med en længere historik ved afgørende valg.



Odds på Emmanuel Macron fra bevægelsen En Marche som fransk præsident er hos Bet365 på 8/11, altså får man for en indsats på 8 kroner kun 19 kr. igen, lidt mere end en fordobling. Derimod giver Marine Le Pen, der uden overdrivelse kan betragtes som finansmarkedernes skræk, pengene tre gange igen.



På den konservative Francois Fillon er odds 7/2, hvor en indsats på to kroner altså næsten firedobles.



Den kandidat, som man i markederne betragter med ligeså stor skræk som Le Pen, den 65-årige Mélenchon, giver til gengæld pengene 16 gange igen, altså i givet fald valgets største overraskelse.



Niveauet for disse odds går med mindre variationer igen hos en stribe betting-firmaer, der er samlet på oddschecker.com. Enkelte firmaer har dog så stor tiltro til Mélenchon, at deres odds på hans endelige sejr ved præsidentvalget er nede på 12.



Skal man så stole på de betting-firmaer, der har deres egne penge på spil, og tro på, at den midtersøgende, reform- og EU-venlige Emmanuel Macron bliver fransk præsident?



Ikke nødvendigvis. Den samme bevægelse mod lavere odds for det ventede udfald sås også op til sidste års brexit-afstemning. Hvor gamblingen på det uventede som bekendt betød gevinst.