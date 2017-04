Løkke og EU-venner frygter blokade af brexit-forhandlinger

Relateret indhold Artikler

Den forestående skilsmisse mellem Storbritannien og EU er så kompleks og involverer så mange interesser, at forhandlingerne risikerer at køre fast.



Den bekymring deler statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) med sin irske og sin hollandske kollega.



Efter et møde i hollandske Haag understreger de tre regeringschefer vigtigheden af, at enkelte landes interesser ikke får lov at forsinke processen.



"Vi må undgå, at små ting kommer til at tage den overordnede diskussion som gidsel," siger den hollandske premierminister, Mark Rutte.



Netop Irland, Holland og Danmark er blandt de EU-lande, som har mest at miste, hvis forhandlingerne med briterne kører skævt.



En fælles bekymring gælder det fremtidige handelsforhold til Storbritannien.



I sit udkast til retningslinjer for forhandlingerne insisterer EU-præsident Donald Tusk dog på, at parterne i første fase af exit-processen skal opnå "tilstrækkelige fremskridt" på områder, der relaterer sig til selve bruddet.



Først derefter kan forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem EU og Storbritannien begynde.



Det anslås, at 53.000 danske arbejdspladser afhænger af eksporten til Storbritannien, der er Danmarks fjerdestørste eksportmarked.



Omtrent 2400 danske virksomheder står for den omfattende eksport.



/ritzau/