Macron fastholder føring på valgkampens sidste dag

En militant islamists skudangreb på politiet i hjertet af Paris overskyggede fredag den franske præsidentvalgkamps sidste dag og var med til øge usikkerheden om valgets udfald.



Centrumpolitikeren Emmanuel Macron, som har stiftet en folkelig bevægelse i midten af det politiske centrum, har til det sidste bevaret sin føring i meningsmålingerne.



Marine Le Pen fra den indvandrerkritiske Front National står til at få en andenplads ved søndagens første valgrunde.



Meget tyder altså på, at det bliver de to, som går videre til endelige opgør i anden valgrunde 7. maj.



Men valgforskere og politiske iagttagere gør det klart, at også før torsdages chokerende angreb, så kan ingen på forhånd være sikre på valgets resultat, da de fire førende kandidater ligger tæt på hinanden.



Le Pen har gjort indvandring og sikkerhed til hovedtemaer i sin valgkamp.



Hun opfordrede fredag regeringen til øjeblikkeligt at udvise alle udlændinge, som overvåges af efterretningstjenesterne. Hun tilføjede, at alle grænser øjeblikkeligt bør genetableres.



Også den konservative kandidat, François Fillon, anslog dette tema, da han fredag afsluttede valgkampen.



- Kampen mod "Islamistisk totalitarisme" bør være den vigtigste prioritet for Frankrigs næste præsident, erklærede Fillon og tilføjede:



- Det er os eller dem ...



Macron sagde i et udfald mod Le Pen, at intet er så simpelt, som hun giver udtryk for.



- Jeg har for nylig hørt madame Le Pen sige, at disse angreb kunne have været undgået. Men man kan ikke fjerne risikoen for angreb fuldstændigt. Enhver, som hævder det, er både uansvarlig og bedragerisk, siger han til radiostationen RTL.



Både Villon og Jean-Luc Mélenchon, som ligger til venstre for Socialisterne, er gået frem i den seneste uge og har mindsket afstanden op til de to førende kandidater.



I en Elabe-måling, som blev offentliggjort fredag af BFM står Macron til at vinde en anden valgrunde mod Le Pen med 65 procent mod 35 procent.



Målingen tyder på en sejr i første runde til Macron med 24 procent af stemmene mod 21,5 procent til Le Pen.



Fillon står i målingen til at få 20 procent af stemmerne i første runde, mens Mélenchon står til at få 19,5 procent.



/ritzau/Reuters