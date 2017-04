Danmark skal have så attraktive vilkår for rederier, værfter og andre virksomheder i de maritime erhverv, at vi kan konkurrere med lande som Norge, Sverige, Tyskland og sågar Singapore om at tiltrække skibe.



Sådan lyder visionen fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), efter at et vækstteam for området har afleveret sine anbefalinger.



- Vi har efterhånden så gode vilkår, at hvis vi får gennemført mange af de her ting, så kunne man selv fra Singapore overveje at flytte ind til Danmark, siger Brian Mikkelsen.



Vækstteamet, der har erhvervsmanden Jesper Lok i spidsen, er kommet med 11 hovedanbefalinger. De handler alle om, hvordan politikerne kan forbedre vilkårene for branchen.



Blandt andet foreslås det, at ansatte i offshorebranchen - det er blandt andet dem, der sætter havvindmøller op - skal arbejde under samme skatteregler som søfolk i handelsflåden. Det er det, der kaldes DIS-ordningen.



Det råd lægger ministeren stor vægt på.



- Hvis vi får gennemført DIS-ordningen for offshoreskibe, så vil det betyde rigtig meget.



- Det vil sikre en masse arbejdspladser i Danmark. Ikke kun ude på havet. Men også for dem, der arbejder på land med at forsyne skibene, siger Brian Mikkelsen.



