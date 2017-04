Lidt over hver fjerde kommunale opgave som børnepasning, ældrepleje og vedligeholdelse af grønne områder blev i 2016 udsat for konkurrence fra private virksomheder.



Det skriver Økonomi- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.



Mere præcis konkurrenceudsatte kommunerne 26,9 procent af opgaverne sidste år. Der er tale om en lille stigning i forhold til 2015, hvor det var 26,5 procent.



Men det er stadig ikke nok, mener økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA).



- Konkurrenceudsættelsen i kommunerne er for lav og vokser for langsomt. Vi skal være langt mere ambitiøse. Derfor bør vi fastsætte konkrete måltal for konkurrenceudsættelse.



- Det handler om at skabe et vedvarende pres for at sikre den bedste og mest effektive løsning af de mange velfærdsopgaver i kommunerne, siger ministeren i en pressemeddelelse.



Han vil sammen med regeringen vil fremlægge en plan for øget konkurrenceudsættelse omkring årsskiftet 2017/18.



/ritzau/