Mens Venezuela er ramt af uroligheder og protester mod regeringen, er General Motors blevet tvunget til at lukke selskabets forretning i landet.



Bilproducenten meddeler, at selskabets aktiver er blevet beslaglagt af myndighederne på ulovlig vis.



Det skriver The New York Times.



General Motors er det seneste af en række selskaber, der må trække sig ud af ustabile Venezuela. Det seneste år har blandt andet Coca-Cola, Ford, Kimberly Clark samt Procter & Gamble måtte forlade landet eller reducere deres produktion betragteligt.



USA's største bilproducent melder ud, at selskabet er nødsaget til at indstille al aktivitet i Venezuela, efter at statslige myndigheder mod forventning har taget kontrollen over selskabets fabrik.



- General Motors tager stærk afstand fra myndighedernes tilfældige handling og vil ihærdigt tage juridiske tiltag i brug for at forsvare selskabets rettigheder, lyder det i en udtalelse fra General Motors.



Den venezuelanske bilindustri er næsten gået i stå i kølvandet på den politiske uro, valutaproblemer og landets økonomiske nedtur. Salget af køretøjer i 2016 lå på 3200 mod 17.000 i 2015. For fem år siden var den årlige produktion på mere end 100.000 køretøjer.



/ritzau/FINANS