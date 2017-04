USA's justitsminister, Jeff Sessions, melder ud, at USA igen vil forsøge at arrestere grundlæggeren af Wikileaks, Julian Assange, som en del af en større kampagne mod offentliggørelse af fortroligt materiale.



Det skriver Financial Times.



Den amerikanske justitsminister udtaler, at anholdelsen af Julian Assange er blandt ministeriets prioriteter.



- Vi vil optrappe vores indsats og har allerede øget indsatsens mod alle former for læk, siger justitsministeren, Jeff Sessions, ved en pressekonference i Texas ifølge Financial Times.



Wikileaks lækkede i sidste måned omkring 8000 websider med dybt fortrolige informationer om CIA's hackingmetoder.



Anklagerene mod Assange går tilbage til 2010 ved Wikileaks' læk af en række diplomatiske forbindelser.



Præsident Donald Trump har tidligere udtalt, at han elsker Wikileaks, men præsidenten mener nu, at Wikileaks truer den nationale sikkerhed.



/ritzau/FINANS