USA's præsident, Donald Trump, igangsætter en national sikkerhedsundersøgelse, der kan føre til omfattende afgifter på stålimport.



Og det kan blive det første betydelige skridt mod økonomisk protektionisme med Donald Trump ved roret.



Det skriver Financial Times.



Donald Trump har besluttet at bruge en lov fra 1962, der tillader den amerikanske regering at begrænse import, der kan true landets sikkerhedsberedskab.



- Stål er af afgørende betydning for vores økonomi og militær. Det er ikke et område, hvor vi har råd til at blive afhængige af andre lande, siger Donald Trump ifølge Financial Times.



Flere amerikanske industrispillere samt fagforeninger ser positivt på beslutningen. Stigende stålimport er hidtil blevet anset om truende for den amerikanske industri og dens mulighed for hurtigt at reagere på nationale sikkerhedsbehov.



Beslutningen risikerer at starte handelsspændinger med Kina, der er en af de store spillere i den globale stålproduktion.



/ritzau/FINANS