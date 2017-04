Fransk præsidentkandidat suspenderer sin valgkamp

Relateret indhold Artikler

Alt imens de franske præsidentkandidater torsdag aften var i fuld gang med en tv-debat, blev den franske hovedstad, Paris, udsat for et skudangreb, der har kostet mindst en betjent livet.



Yderligere to betjente er såret efter angrebet, der ifølge nyhedsbureauet Reuters blev udført af mindst en, måske to gerningsmænd på Champs-Élysées.



Flere af de franske præsidentkandidater udtrykker sympati med byens politi.



"Jeg hylder sikkerhedsstyrkerne, der ofrer deres liv for at beskytte vores," skriver kandidaten for det store konservative parti, Francois Fillon, på Twitter.



Fillon har i øjeblikkeligt indstillet sin valgkamp, skriver Reuters, der citerer en medarbejder i hans kampagnestab.



Fillon mener desuden, at alle øvrige præsidentkandidater bør gøre det samme.



Også den franske højrefløjskandidat Marine Le Pen udtrykker sin sympati.



"Medfølelse og solidaritet til vores sikkerhedsstyrker, der igen er blevet udsat for angreb," skriver Marine Le Pen på Twitter.



Motivet bag angrebet er ukendt, men politiet kalder det en "terrorhandling".



Den franske præsident, François Hollande, udtaler også, at han mener, at angrebet i Paris er et terrorangreb. Det siger han i en tv-transmitteret udtalelse, hvor han også meddeler, at han vil holde et møde med sikkerhedskabinettet fredag morgen.



Præsidentkandidaten Jean-Luc Mélenchon, der politisk er placeret til venstre for Frankrigs socialistparti, skriver, at angrebet ikke vil gå "ustraffet" hen.



Det skriver han på Twitter.



"Tanker til de døde og sårede politimænd og deres familier. Terrorhandlinger vil aldrig gå ustraffet hen. De skyldige bliver aldrig glemt."



Også centrumkandidaten Emmanuel Macron udtrykker på Twitter "solidaritet" med de franske sikkerhedsstyrker.



/ritzau/