Barbie's make-up krakelerer

Den amerikanske legetøjsfabrikant Mattel har svært ved at få vendt skuden og gennemført den turn-around, der skal lægge ny make-up på Barbie, og få bugt med de truende skyer, der længe har hængt over koncernens legetøjsunivers.



Mattels resultat i første kvartal blev et underskud på 32 cent per aktie eller langt mere end det ventede minus på 17 cent, som analytikere havde forudsagt.



Og som et spejl af koncernens problemer faldt salget af Barbie-dukker, der er Mattels største brand, med hele 13 pct. i kvartalet.



Nedturen kommer oven på et skuffende julesalg og deraf følgende høje lagre hos detailhandlerne, som er omsat til nedgang i nye ordrer.



Mattels omsætning i første kvartal droppede 15 pct. til 735,6 mio. dollar, hvor analytikerne havde ventet 790,5 mio. dollar.



Legetøjs-aktien faldt 6,8 pct. i eftermarkedet.



/ritzau/FINANS