De første sten i Trumps grænsemur kan blive lagt til sommer

Arbejdet med at opføre Donald Trumps kontroversielle mur mellem Mexico og USA kan starte til sommer. Det siger chefen for det amerikanske ministerium for national sikkerhed, John Kelly.



Det skriver nyhedsbureauet dpa.



"Jeg tror, at vi vil have prototyper klar til sent forår eller tidlig sommer, siger Kelly i en video, der er lagt på Twitter af Fox News.



I videoen ses John Kelly sammen med den amerikanske justitsminister, Jeff Sessions.



De to er på besøg i El Paso i delstaten Texas for at observere, hvordan grænsen til Mexico bliver håndteret.



"Det bliver ikke muligt at opføre den på en eftermiddag. Men vi vil opføre den så hurtigt, som det er muligt," siger John Kelly, der oplyser, at omkring 100 virksomheder har vist interesse i at stå for byggeriet.



Muren var et helt centralt element i Donald Trumps valgkamp. Men der har været problemer med at indfri løftet, siden rigmanden blev valgt som præsident.



Blandt andet har eksperter ifølge Washington Post vurderet, at prisen kan blive helt op mod 150 mia. kr.



Trump har hele tiden sagt, at Mexico skal betale for muren. Det har mexicanerne dog blankt afvist.



Præsidenten har i første omgang tænkt sig at bruge penge, der i forvejen er til rådighed i det amerikanske budget. Senere vil han skulle overtale politikerne i Kongressen, hvis der skal findes yderligere midler til muren.



Grænsen mellem USA og Mexico er omkring 3100 kilometer lang.



Der er allerede opsat hegn på cirka 1100 kilometer af strækningen. Resten er enten åben for overgang, umulig at krydse eller umulig at bygge på.



Donald Trump har tidligere sagt, at hans grænsemur vil strække sig over 1600 kilometer.



/ritzau/