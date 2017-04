Stor stigning i underretninger om hvidvask

18.669.



Så mange underretninger om mistanke om hvidvask har banker og virksomheder sendt til Hvidvasksekretariatet under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) i 2016.



Det er en markant stigning sammenlignet med 5166 underretninger i 2013.



Det fremgik af et samråd torsdag, hvor både erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) var mødt op.



Hvidvask er, når penge eller værdier, der kommer fra en strafbar handling, kommer til at fremstå som penge tjent på lovlig vis.



Mens antallet af underretninger er steget, er antallet af efterforskere faldet. Fra 12 i 2014 til 8 i 2017, fremgik det af samrådet.



/ritzau/