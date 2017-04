Fire kandidater i tæt opløb før fransk præsidentvalg

Relateret indhold Artikler

Jean-Luc Mélenchon, der politisk er placeret til venstre for Frankrigs socialistparti, ligger side om side med kandidaten for det store konservative parti, Francois Fillon, i meningsmålinger op til den første runde af præsidentvalget søndag.



Valgforskere mener dog, at det mest sandsynlige resultat af første runde, hvor kun de to kandidater med flest stemmer går videre, er en sejr til den 39-årige centrumkandidat Emmanuel Macron og den 48-årige Marine le Pen fra Front National.



Men Mélenchon og Fillon ligger så tæt efter, at ingen udelukker dem fra at kunne gå videre.



Det har overrasket mange, at Mélenchon har vundet meget terræn i valgkampens slutfase. Det er blandt andet sket takket være nogle overbevisende tv-optrædener og god udnyttelse af sociale medier.



Han står nu til at få 19 procent af stemmerne. Det er det samme som den skandaleramte Fillon fra det store konservative parti. De ligger dermed kun tre procentpoint bag Le Pen.



I en måling torsdag øgede Macron sit forspring til Le Pen i første runde til 25 procent mod 22 procent.



Macron er en tidligere bankmand, som i august sidste år forlod sin post som økonomiminister for at starte bevægelsen "Fremad" i midten af det politiske spektrum.



Fillon kæmper i slutfasen hårdt for at afværge en fortsat vælgerflugt fra de konservative til Macrons bevægelse. Samtidig har han skærpet tonen i debatten om kampen mod militante islamister, både for at svække Macron og for at hente vælgere hos Le Pen.



"I kampen mod militant islam er Macrons linje som i alt andet vag og utydelig," siger Fillon til avisen Le Figaro.



"Jeg vil have en langt hårdere linje over for ekstremister," understreger han.



Mélenchon bliver presset i forbindelse med sine holdninger til EU, som skaber bekymring i erhvervslivet og i den finansielle sektor.



Han siger, at han vil bruge sin indflydelse til at gennemføre reformer, der skal sikre vækst, og til genforhandling af traktater.



"Jeg ønsker, at alle i EU skal vide, at det er nødvendigt med forandringer, og at det ikke kan fortsætte på denne måde," siger Mélenchon.



