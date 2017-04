Cheføkonom: Yellen kan snart have danset sin sidste dans

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Tiden er ved at rinde ud for den magtfulde amerikanske centralbankchef, Janet Yellen.



Det vurderer Vincent Reinhart, der er cheføkonom hos investeringsselskabet Standish i Boston. Et investeringsselskab, der forvalter 1000 mia. kr.



"Yellen har været i Federal Reserve siden midten af 1990'erne. I 2015 og 2016 sagde hun, hver gang hun holdt tale, at den monetære politik skulle tilbage til normal gænge. Hun har nu speedet processen op. I november sidste år troede alle på, at Yellen ville være chef de næste fem år. Det gør de ikke mere," siger Vincent Reinhart.



Årsagen er, at det blev Donald Trump, der vandt valget som amerikansk præsident i november sidste år. Og siden da er der blevet lagt til rygterne om Yellens afgang.



"2. november sidste år troede alle, at Yellen havde fem år foran sig som chef for den amerikanske centralbank. Men efter valget har Federal Open Market Committee (FOCM) rykket sig og ser sig om nu efter en anden chef," siger Vincent Reinhart i et interview med Ritzau Finans i London ved en konference afholdt af BNY Mellon.



"Det er i sidste ende op til præsidenten, hvem den nye formand for centralbanken bliver. Og han har indtil nu været ret uforudsigelig. Så jeg tvivler på, at der er sat navn på endnu - heller ikke af Trump selv," vurderer cheføkonomen.



Forretningsmand i spil til post



Donald Trump er flere gange gået udenfor det politiske og akademiske system, når han har udnævnt nøglepersoner i sin nye regering. Og Vincent Reinhart tror også, at det vil ske denne gang.



"Yellen og hendes forgænger, Ben Bernanke, var begge akademikere. Men dem har der faktisk ikke været mange af på den post historisk set. Og jeg tror, at Trump vil vælge en forretningsmand i stedet. Det kan være Gary Cohn, der har præsidentens tillid," vurderer cheføkonomen.



Gary Cohn kom fra en stilling som præsident og direktør i Goldman Sachs, inden Trump fik ham ind som rådgiver for Det Hvide Hus omkring økonomisk politik.



Der vil dog ikke ske de store ændringer i den pengepolitik, som centralbanken fører. Det er der ingen grund til, da en ny chef kommer til at overtage en skude i ganske god gænge.



"Jeg mener, at en ny chef vil omfavne Fed som den institution, den nu en gang er. Der er ikke grund til drastiske ændringer i den førte politik," siger cheføkonomen.



Der kommer dog ikke til at ske et ledelsesskifte her og nu i Federal Reserve:



"Jeg tror, at vi i august og september vil se en række personer på golfbanen i Florida og ved Det Hvide Hus, som kan være potentielle kandidater til stillingen. Trump kan godt lige at have flere kandidater i spil," siger Vincent Reinhart.



Janet Yellen afløste 1. februar 2014 Ben Bernanke i chefstolen, og hun er den første kvindelige centralbankdirektør i USA's historie.



Yellen var medlem af Federal Reserves styrelsesråd i 1994 til 1997. Fra 2004 til 2010 var hun direktør for Federal Reserve Bank of San Francisco, og i april 2010 nominerede præsident Obama Yellen til at efterfølge Donald Kohn som vicedirektør for centralbanken.



