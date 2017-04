Danmark intensiverer jagten på eftertragtet EU-agentur

Relateret indhold Artikler

Der er hård konkurrence om at blive landet, der tiltrækker Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.



Agenturet ligger lige nu i Storbritannien, men da briterne forlader EU, ønsker EU at placere agenturet i et andet EU-land.



Også Danmark har mulighed for at få agenturet, og en bred koalition bestående af politikere og erhvervsliv går nu sammen for sikre det.



Det sker i et fælles brev til EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker, EU-præsident Donald Tusk og formand for Europa-Parlamentet Antonio Tajani.



Brevet er underskrevet af blandt andre Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), LO-formand Lizette Risgaard, Dansk Industris administrerende direktør, Karsten Dybvad, Dansk Erhvervs administrerende direktør, Jens Klarskov og flere universitetsrektorer.



I henvendelsen lægger underskriverne vægt på, at lægemiddelsektoren blomstrer i København.



Desuden står der i brevet, at området "tilbyder et exceptionelt forskningsmiljø", "en effektiv infrastruktur", og at København "vil være et godt hjem for EMA's ansatte."



"Jeg er sikker på, at de 900 medarbejdere vil sætte pris på vores dejlige hovedstad," siger Københavns overborgmester Frank Jensen (S) i en pressemeddelelse.



Han bakkes op af administrerende direktør Jens Klarskov fra Dansk Erhverv.



"Vi er som kontinent i en international konkurrence, og vi kan i Danmark tilbyde optimale vækstvilkår for hele den europæiske life science-branche," siger Jens Klarskov i samme pressemeddelelse.



Danmark er et af verdens førende lande til at udvikle og producere lægemidler. Samtidig er lægemiddelindustrien kilde til cirka 90.000 job.



Kampen for at tiltrække EMA til København har stået på i månedsvis.



Allerede i februar var EMA's direktør, Guido Rasi, således på besøg i København. Han var inviteret af Lægemiddelstyrelsen.



Ifølge et program fra Lægemiddelstyrelsen, som Ritzau har fået udleveret, mødtes direktøren over to dage med blandt andre sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), Lægemiddelstyrelsens direktør, Thomas Senderovitz, og Sundhedsministeriets departementschef, Per Okkels.



Det vides endnu ikke, hvornår den nye placering af EMA bliver officiel.



/ritzau/