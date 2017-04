EU begynder at fryse Storbritannien ud af EU-kontrakter

Relateret indhold Artikler

Et internt memo fra højtstående EU-embedsfolk giver det første indblik i, hvordan Storbritannien rent praktisk vil blive frakoblet unionen. Allerede nu kan det gøre ondt på britiske virksomheder, der bliver frosset ude af kontrakter i milliardklassen som en del af Brexit-forberedelserne.



Det skriver Financial Times.



Memoet fra EU-Kommissionens embedsfolk anmoder ansatte om at undgå unødige komplikationer med Storbritannien før brexit i 2019 og opfordrer britisk-baserede selskaber til at forberede sig på brexits juridiske konsekvenser og overveje behovet for at have et kontor i EU for at kunne opretholde deres driftstilladelser.



"Bortset fra de juridiske krav til en kontraktpartner til at være etableret i EU, kan der være politiske eller praktiske grunde, der taler for partnere etableret i et specifikt medlemsland, ikke bare ved indgåelsen af kontrakten, men gennem hele kontraktens løbetid," fremgår det ifølge Financial Times af notatet.



Kommissionens note giver et indblik i, hvordan Storbritannien i praksis kan miste både penge og indflydelse, allerede inden brexit endeligt indtræffer.



Selv om briterne formelt set vil have et medlemslands rettigheder og forpligtelser, vil EU's agenturer forventes at tage højde for, at Storbritannien om to år kan være et "tredjeland", når der skal foretages ansættelser eller tildeles milliarder af euro i nye kontrakter.



/ritzau/FINANS