Efterretningsmedarbejder afhøres som den sidste i Tibet-sagen

Politiets Efterretningstjeneste (PET) har fået stor opmærksomhed af den kommission, der er sat til at afdække forløbet i Tibet-sagen.



Og den sidste afhøring i en lang række gælder netop en rutineret PET-medarbejder, der kaldes 0764, og som torsdag for anden gang skal svare på spørgsmål fra kommissionen.



Den skal blandt andet forsøge at opklare, hvorfor politiet besluttede at tage tibetanske flag fra borgere under et statsbesøg af Kinas præsident i 2012. Også en demonstration forsøgte politiet tilsyneladende at skjule for Hu Jintao.



Mistanken om indgreb mod borgernes ytringsfrihed og forsamlingsfrihed blev så stærk, at daværende justitsminister Søren Pind (V) i efteråret 2015 besluttede at nedsætte kommissionen.



Inden besøget skrev 0764 en trusselsvurdering, som blev sendt til Københavns Politi. Heri stod, at det for kineserne var meget afgørende, at de ikke tabte ansigt "ved konfrontationer med demonstrationer eller lignende."



Tidligere afhøringer har afsløret, at Tibetkommissionens medlemmer undrer sig over, at dette skulle stå i en trusselsvurdering.



Ifølge en politikommissær kom 0764 med en yderligere advarsel, da han ringede efter at have deltaget i et planlægningsmøde i Udenrigsministeriet.



Statsbesøget drejede sig om handelsaftaler for 20 mia. kr., skal 0764 have sagt. Og hvis kineserne så blot et enkelt tibetansk flag, kunne de blive krænket, og man risikerede, at de ville rejse hjem.



"Det er en af de eneste ting, jeg kan huske konkret fra politiaktionen," har politikommissær Michael Dekker Poulsen fortalt.



0764 har imidlertid afvist at have sagt som beskrevet. Hans makker, der kaldes 0766 og ligeledes er såkaldt sikkerhedskoordinator for kongehuset, har også været afhørt to gange.



Kollegaen har haft svært ved at erindre hvilke møder, han deltog i. Og han var tydeligvis pikeret ved en genafhøring før påske.



"Jeg synes, det er omsonst, at vi skal til det igen, bemærkede han blandt andet - og protesterede mod de spørgsmål, han blev stillet."



"Tingene kører i den samme rille hele tiden," udbrød han.



