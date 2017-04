Tillerson anklager Iran for at destabilisere Mellemøsten

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, anklagede onsdag Iran for at komme med "alarmerende, vedholdende provokationer", der har til formål at destabilisere lande i Mellemøsten.



Udtalelserne faldt i forbindelse med, at præsident Donald Trumps regering satte et gennemsyn af USA's politik over for Iran i søen.



"En grundig politik over for Iran kræver, at vi adresserer alle de trusler, som Iran udgør. Og det er tydeligt, at der er mange," sagde Tillerson til en samling journalister.



"Det er derfor, vi bliver nødt til at kigge på Iran på en meget grundig måde, når det kommer til den trussel, det udgør for regionen og verden."



Gennemsynet vil ikke kun se nærmere på Irans rolle i atomaftalen fra 2015.



USA vil også granske, hvordan Irans opførsel i regionen påvirker USA's interesser i Syrien, Irak, Yemen og Libanon.



Atomaftalen mellem Iran og de fem stormagter i FN's Sikkerhedsråd samt Tyskland blev indgået i juli 2015.



Den sikrer, at der er international kontrol med atomprogrammet, sådan at Iran ikke udvikler atomvåben. Til gengæld skal sanktioner mod Iran lettes.



"Den her aftale repræsenterer den samme forfejlede tilgang, der tidligere har bragt os truslen fra Nordkorea, som vi nu står over for," sagde Tillerson om aftalen.



De hårde ord er i tråd med forsvarsminister James Mattis, der under et besøg i Saudi-Arabien onsdag sagde, at Irans indflydelse skulle mindskes, hvis man skal ende konflikten i Yemen.



Tillerson mener, at en fejl ved atomaftalen er, at den ignorerer andre trusler end atomprogrammet fra styret i Teheran.



Selv om der endnu ikke er tegn på, at Trumps regering vil rive aftalen i stykker, har Tillerson flere gange sagt, at Irans styre kan ende med at blive samme slags trussel som Nordkorea.



Tirsdag sagde udenrigsministeren, at Iran "forbliver den største statssponsor af terrorisme gennem mange platforme og metoder".



/ritzau/Reuters