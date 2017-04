Ole Birk: Folketing og domstol afgør Uber-afløseres skæbne

Flere kørselstjenester står på spring efter Ubers exit i Danmark. Men det kan fortsat blive svært for tjenesterne at etablere sig.



Senest har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen politianmeldt en app, der ligner kørselstjenesten Uber.



Fra transportministeren, der ellers har talt for en mere liberal taxalov, lyder det, at det er op til et flertal i Folketinget, hvis vilkårene for kørselstjenester skal blive mere liberale.



"Det er jo op til det flertal, der i dag insisterer på, at vi skal have en lovgivning, der forhindrer, at vi kan bruge private biler til at køre. Hvis det flertal skifter mening, så kan vi også ændre på lovgivningen," siger Ole Birk Olesen (LA).



Den nye tjeneste Habil, der tirsdag blev meldt til politiet for mulig overtrædelse af taxaloven, tilbyder fragt af alt fra et sæt nøgler eller en mobiltelefon til en sofa. Her kan personer også få et lift sammen med deres ejendele.



Ministeren oplyser, at han ikke forholder sig til kørselstjenesten.



"Trafikstyrelsen har anmeldt Habil for ulovlig optræden. Herefter er det op til anklagemyndigheden at vurdere, om der skal rejses tiltale og herefter op til domstolene at dømme, hvis det er i strid med den lovgivning, der er på området."



"Det er ude af mine hænder. Det er en myndighedsting," siger han.



Partifælle og erhvervsordfører Joachim B. Olsen (LA) er derimod positivt stemt over for tjenesten. Han var også blandt kørselstjenesten Ubers mest varme fortalere på Christiansborg.



"Lige denne her tjeneste (Habil, red.) udstiller, at den taxalovgivning, som Folketinget har vedtaget, ikke er tidssvarende."



"Efterspørgslen på denne type service forsvinder ikke, bare fordi politikerne siger, at de ikke vil have det. Den er der fortsat, og den vil blive mødt," siger han.



Ole Birk Olesen ønskede ligesom sit parti en mere liberaliseret taxalovgivning, end den aftale som et flertal bestående af regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Radikale og SF indgik i starten af februar.



Den kommende taxalov gør det muligt for andre end de etablerede taxaselskaber at komme ind på markedet. Omvendt stiller loven krav til udstyr som sædefølere og taxametre.



Det kan være vanskeligt at efterleve for chauffører, der benytter deres private bil.



Tirsdag forlod kørselstjenesten Uber Danmark. Selskabet har oplyst, at Uber lukker og slukker som følge af den kommende taxalov.



Andre kørselstjenester som Taxify og Avanti overvejer angiveligt at starte op i Danmark.



/ritzau/