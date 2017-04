Tyrkisk valgkommission afviser klager over afstemning

Opdateret kl. 17.46 - Tyrkiets valgkommission afviser klager fra oppositionen om påståede uregelmæssigheder ved søndagens folkeafstemning. Det siger en kilde i regeringspartiet til Reuters.



Samme melding kommer fra de tyrkiske tv-stationer CNN Türk og NTV.



Oppositionen har anmodet om, at resultatet af folkeafstemningen annulleres, og at afstemningen går om.



Det største tyrkiske oppositionsparti, CHP, siger efter valgkommissionens afgørelse onsdag, at det vil tage alle lovens muligheder i brug for at appellere det omstridte resultat.



Den tyrkiske sammenslutning af advokater er blandt de mange, der har klaget. Sammenslutningen siger, at det ikke var lovligt, da valgkommissionen under folkeafstemningen tillod stemmesedler, som ikke var påført et stempel fra myndighederne.



Det kan have påvirket resultatet, mener advokaterne.



CHP (Det Republikanske Folkeparti) har formelt anmodet om, at afstemningens resultat bliver ophævet.



Tyrkiets prokurdiske opposition siger også, at den har anmodet om at få ophævet udfaldet af folkeafstemningen.



Partiet HDP siger, at mange vælgere ikke havde mulighed for at stemme, og det beskylder ja-siden for at have brudt love og krænket forfatningen.



Søndagens afstemning resulterede i et ja til forfatningsændringer, der vil sikre den tyrkiske præsident vidtrækkende beføjelser.



Ifølge valgkommissionen stemte 51,41 procent af vælgerne for ændringerne, mens 48,59 procent stemte imod.



Ændringerne kommer til at gælde fra 2019.



Internationale observatører fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og Europarådets Parlamentariske Forsamling har sagt, at folkeafstemningen ikke levede op til internationale standarder.



De to grupper af observatører kritiserer blandt andet, at der blev "spillet på en ulige bane", og at vælgerne ikke blev informeret om vigtige aspekter af reformen.



Præsident Recep Tayyip Erdogan og hans regering har afvist alle beskyldninger om, at der har været problemer med afstemningen.



/ritzau/