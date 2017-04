Tysk højreleder vil ikke være spidskandidat

Frauke Petry, leder af det indvandrerkritiske højrefløjsparti Alternative Für Deutschland (AfD), vil ikke være partiets spidskandidat ved det tyske forbundsdagsvalg i september.



Det oplyste hun onsdag i en videomeddelelse.



"For at gøre en ende på alle spekulationer vil jeg benytte denne videomeddelelse til klart at slå fast, at jeg hverken stiller op som spidskandidat eller deltager i et tophold," siger hun.



Hun tilføjer, at det er vigtigere, at partiet diskuterer vigtige politiske emner end personspørgsmål.



Ifølge Petry skal AfD nu tage et skridt væk fra "den fundamentale oppositionelle strategi".



AfD holder partikongres i Köln den kommende weekend for at vælge spidskandidater.



/ritzau/dpa