Amerikansk finansminister afviser Trump-forsøg på at svække dollar

Den amerikanske præsident, Donald Trump, forsøger "absolut ikke" at tale styrken af dollar ned, lyder det onsdag fra landets finansminister, Steven Mnuchin, i et interview med Financial Times.



I sidste uge sagde Donald Trump ellers i et interview med Wall Street Journal, at dollaren var "ved at blive for stærk". Det svækkede efterfølgende den amerikanske valuta over for euro, som i stedet ramte et treugers højdepunkt.



Allerede i mandags forsøgte Steven Mnuchin at nedtale præsidentens udtalelser i et interview med Financial Times, hvilket fik dollaren til at indhente lidt af det tabte.



Og onsdag har finansministeren i et mere detaljeret interview med erhvervsmediet altså direkte afvist idéen om, at Donald Trump skulle forsøge på at tale dollaren ned.



/ritzau/FINANS