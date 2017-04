Stort flertal stemmer ja til Theresa Mays nyvalg

Relateret indhold Artikler

Opdateret kl. 16.20 - Parlamentet i London har med stemmerne 522-13 stemt ja til premierminister Theresa Mays forslag om at holde nyvalg i Storbritannien 8. juni.



To tredjedele af Underhusets medlemmer skulle stemme for forslaget, for at Storbritannien kan holde valg i utide.



May har begrundet beslutningen om at holde valg i utide med, at det nuværende parlament er splittet i spørgsmålet om, hvordan Storbritannien skal forlade EU.



Premierministeren siger i et interview med BBC Radio 4, at hun har brug for en stærk position og vil sikre sig befolkningens mandat til de kommende forhandlinger med EU.



"Jeg har truffet denne beslutning, fordi jeg oprigtigt mener, at det er i nationens interesse," siger hun.



Inden afstemningen har der været skarpe meningsudvekslinger mellem May og oppositionsleder Jeremy Corbyn fra Labour.



Ifølge Corbyn kan de britiske vælgere "ikke stole på" Theresa May og hendes konservative parti. Corbyn minder om, at May ved sin tiltrædelse som premierminister sidste år lovede, at der ikke ville komme valg før 2020.



May og De Konservative står til et supervalg 8. juni.



Regeringspartiet vil ifølge en nylig meningsmåling i London-avisen The Times få 382 af de i alt 650 pladser i parlamentet. I dag sidder partiet på 330 pladser.



May har lovet, at hun vil sende alle større beslutninger til godkendelse i parlamentet. Det vil blive betydeligt nemmere for hende med et stabilt, konservativt flertal.



Labour, som er det største oppositionsparti, må nøjes med 179 sæder i Underhuset ifølge målingen. Partiet har i øjeblikket 229 pladser, men har mistet opbakning under Jeremy Corbyns ledelse.



Liberaldemokraterne, der tidligere var i regering med De konservative, vejrer morgenluft. Men partiet går ind i valgkampen i en svag udgangsposition med sine kun ni mandater.



