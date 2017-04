Berlingske Media vil købe TV2

Endnu en bejler melder sig nu klar til at købe TV2, hvis staten vælger at privatisere tv-stationen. Det er Berlingske Media og de belgiske ejere, der vil åbne pengepungen. Det skriver Berlingske selv.



"TV2 er kendt for at lave kvalitetsprodukter, og den grundholdning og de ambitioner passer perfekt til den måde, vi driver vores nuværende medier, Berlingske, BTMX, Weekendavisen og public service radioen 24syv på," siger Mette Maix, topchef i Berlingske Media, til Berlingske.



Der har været snak om privatisering af TV2 i de seneste mange år, men dårlige regnskaber fra tv-stationen og politisk uenighed om et salg har sat privatiseringsplanerne på standby.



Men Mette Maix ser TV2 som en stærk tv-station, der har etableret nichekanaler og streamingtjenester med succes. Og hun vurderer, at Berlingskes ejere har både økonomi, internationalt udsyn og erfaringer til at fremtidssikre TV2.



"Vi mener, det vil være en god idé at sælge TV2. Det er ikke sundt, at et land som Danmark har to statsejede TV-stationer. Det er sundt med forskellige ejere, og det handler om at sikre, at TV 2 kan udvikle sig og at sikre, at det nuværende høje kvalitetsniveau kan forsætte. Det vil vi som ejer kunne garantere," siger Mette Maix til Berlingske.



(opdateres)