Minister: Problematisk at kun nogle biler kører rundt med registreringsafgift

Nu går skatteminister Karsten Lauritzen (V) ind i sagen om biler uden registreringsafgift.Det skriver Finans.dk "Ud fra en rimelighedsbetragtning synes jeg, det er problematisk, at nogle biler kører rundt med registreringsafgift, mens andre ikke gør det," siger Karsten Lauritzen til Finans.I 2008 åbnede en lovændring for, at leasingselskaber kan få registreringsafgiften retur, og et politisk flertal mener, at der skal gribes ind, da hensigten med loven aldrig har været at undgå afgiften.Ministeren mener også, at det er nødvendigt at få sagen undersøgt.Sidste år løb tilbagebetalingerne op i 203 mio kr.