Theresa May: Der kommer ingen ny EU-afstemning

Den britiske premierminister, Theresa May, siger til BBC, at et parlamentsvalg nu vil skabe stabilitet for en længere periode."Et valg i 2020 ville have forstyrret forhandlingerne med EU på et afgørende tidspunkt," understreger May, som gentager, at der ikke vil blive holdt en ny EU-folkeafstemning. May siger videre, at parlamentsvalget vil skabe mere sikkerhed på den britiske side forud for brexit.Ifølge den tidsplan, der fremgår af EU-traktatens artikel 50, skal forhandlingerne være afsluttet, senest to år efter at et land har afleveret sin udmeldelse. Det mener May godt, man kan nå.May siger også til BBC, at "vi vil ikke deltage i tv-debatter under valgkampen". Det er ikke umiddelbart klart, om det kun gælder hende, eller om hun lægger op til en valgkamp helt uden de traditionelle debatter. Den britiske premierminister og hendes konservative parti står ifølge en meningsmåling i London-avisen The Times til et supervalg 8. juni.Regeringspartiet vil ifølge målingen fra YouGov få 382 mod nu 330 af de i alt 650 pladser i parlamentet.Theresa May udskrev tirsdag overraskende valg til parlamentet. Hun begrundede blandt andet beslutningen med, at det nuværende parlament er splittet i spørgsmålet om, hvordan Storbritannien skal forlade EU.Onsdag eftermiddag fremsætter May sit forslag om et tidligt valg i parlamentet.Her skal mindst to tredjedele af medlemmerne bakke op. Det ser dog ikke ud til at blive et problem at samle støtte til premierministerens ønske.En talsmand for EU-præsident Donald Tusk siger, at det britiske valg ikke ændrer EU27's planer.Donald Tusk er 29. april vært ved et topmøde i Bruxelles, hvor de 27 resterende EU-landes stats- og regeringschefer planlægger at vedtage deres fælles retningslinjer for forhandlingerne.I Bruxelles håber man angiveligt på, at det britiske valg vil sikre en stærk premierminister med et tydeligt forhandlingsmandat, siger en diplomat til nyhedsbureauet Reuters./ritzau/Reuters