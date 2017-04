Ulandsbistanden rasler ned på laveste niveau siden 1983

Relateret indhold Artikler

Danmarks samlede udviklingsbistand var i 2016 på det laveste niveau siden 1983.



Det skriver netavisen Altinget.



Med samlede udbetalinger på 0,75 pct. af bruttonationalindkomsten (bni) til udviklingsbistand er der sket en brat opbremsning i forhold til året før.



Her udgjorde udgifterne 0,85 pct. af bni. Det svarer til et fald på flere mia. kr., viser nye tal fra OECD.



Dermed nærmer Danmark sig regeringens målsætning om at sænke udviklingsbistanden til 0,7 pct. af bni.



"Vi sagde op til valget for snart to år siden, at vores udbetalinger til udviklingsstøtten skal ligge på 0,7 procent, som er FN's anbefaling. Vi vil hellere bruge pengene til andre ting i Danmark som eksempelvis sundhedsområdet," siger Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, til Altinget.



Han understreger, at det stadig er regeringens mål at give nøjagtig 0,7 pct. til udviklingsbistand.



Dermed mangler der stadig at blive skåret over en mia. kr. af udbetalingerne til bistanden i de kommende år.



Socialdemokraternes udviklingsordfører, Mette Gjerskov, langer ud efter regeringen for at have skåret voldsomt på udviklingsbistanden.



"Vi er helt grundlæggende uenige med regeringen her. Vi ønsker en mere lige verden og at styrke kvinders rettigheder i udviklingslandene, som regeringen endda har valgt at skære ned på," siger Mette Gjerskov.



Hun mener, at bistanden kommer Danmark til gode.



"For os er bistand en investering i en mere bæredygtig verden, som også kommer os selv til gode. Regeringen ser det som en udgift," siger socialdemokraten.



/ritzau/