Trump vil stramme visumregler for udenlandske arbejdere

USA's præsident, Donald Trump, har tirsdag underskrevet en præsidentordre, som åbner for en stramning af de gældende visumregler for udenlandske arbejdere.



"Vi sender et stærkt signal om, at vi skal beskytte vores arbejdere, beskytte vores job og sætte USA først," sagde Donald Trump, kort inden han skrev under på ordren tirsdag.



Det er fortsat uvist, præcist hvad ordren indebærer. Men et af formålene er angiveligt at etablere et visumsystem, der i højere grad er baseret på ansøgernes meritter.



Således skal de såkaldte H-1B-visa i fremtiden fortrinsvis tildeles højt specialiserede arbejdere.



Donald Trump annoncerede den nye præsidentordre under et besøg på en værktøjsfabrik i Wisconsin.



Kritikere af H-1B-systemet siger, at de fleste visa bliver tildelt lavtuddannede arbejdere.



Det betyder, at udlændinge tager job fra amerikanerne, og at lønningerne presses, mener kritikerne.



"Lige nu bliver vores immigrationssystem misbrugt, og amerikanske arbejdere med alle baggrunde bliver erstattet af arbejdere fra andre lande," siger Donald Trump.



"Lige nu bliver H-1B-visa uddelt fuldstændig tilfældigt, og det er forkert. I stedet bør de kun gives til de mest kompetente og højest betalte ansøgere. Og de bør aldrig bruges til at erstatte amerikansk arbejdskraft," tilføjer præsidenten.



Donald Trump har i sine snart 100 dage i Det Hvide Hus benyttet sig flittigt af præsidentielle dekreter, men han mangler stadig at få vedtaget sit første stykke lovgivning.



Tidligere forsøg på at reformere både sundheds- og skattesystemet er begge blevet bremset i Kongressen.



/ritzau/Reuters