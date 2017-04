Politikerne ændrer igen kurs om elbiler

Relateret indhold Artikler

Regeringen indgik tirsdag en justeret elbilaftale med Socialdemokratiet og De Radikale. Aftalen lemper den planlagte indfasning af højere afgifter for elbiler.



Ifølge skatteminister Karsten Lauritzen (V) sker det for at få gang i salget af elbiler igen.



"Vi har siden elbilsaftalen i 2015 fulgt markedet nøje. Og det er ikke nogen hemmelighed, at der ikke er blevet solgt så mange elbiler, som vi regnede med for halvandet år siden," siger han.



Den nye aftale betyder, at den planlagte udfasning af afgiftsfritagelsen på elbiler udskydes indtil udgangen af 2018, eller indtil der er solgt 5000 nye elbiler.



Det betyder i praksis formentlig, at mindre og mellemstore elbiler reelt vil være afgiftsfritaget de kommende to år som følge af aftalen.



Og det vækker begejstring hos direktør Lærke Flader i brancheforeningen Dansk Elbil Alliance.



"Aftalen giver ro om afgifterne de næste år, og det er der behov for, da transporten er vores største klimaudfordring," siger hun.



I Dansk Industri er direktør for Bilbranchen Thomas Møller Sørensen anderledes kritisk over for politikernes zig zag-kurs.



Frem for lappeløsninger efterlyser han en mere varig løsning og henviser til, at det er tolvte gang siden 1988, at politikerne laver særlige regler for elbiler.



"Denne stop-and-go politik sender et signal om, at elbiler er noget specielt og eksotisk, der skal behandles særskilt. Og så længe, man gør det, afskrækker det forbrugere og investorer fra for alvor at tage elbilerne til sig," siger han.



De nye lempelser af registreringsafgiften får virkning fra 1. januar 2017. Altså med tilbagevirkende kraft.



Det vil formentlig betyde, at nogle købere skal have flere tusind kroner tilbage, fordi de har betalt en høj registreringsafgift.



I den oprindelige aftale fra 2015 var det forventningen, at den gradvise stigning i afgifterne ville resultere i et salg på 1800 el- og brændselscellebiler i 2016.



Men der blev kun solgt omkring 1300 elbiler i 2016, og den tendens er fortsat i 2017.



/ritzau/