Brancheforening: Aftale vil give ny luft til privat salg af elbiler

Lærke Flader, der er direktør for Dansk Elbil Alliance, er meget positiv over, at der er indgået en ny politisk aftale om afgifter på elbiler.



Aftalen betyder, at man udskyder den planlagte udfasning af afgiftsfritagelsen på elbiler indtil udgangen af 2018, eller indtil der er solgt 5000 nye elbiler.



Det betyder i praksis formentlig, at mindre og mellemstore elbiler reelt vil være afgiftsfritaget de kommende to år som følge af aftalen.



"Aftalen giver ro om afgifterne de næste år, og det er der behov for, da transporten er vores største klimaudfordring."



"Det er ikke bare godt for elbilsalget, det er også godt for klimaet og luften i byerne," siger hun.



Foruden den midlertidige fastfrysning af afgiften sænkes afgiften også på den el, som bruges til at lade elbilerne op med.



Og det skulle altså meget gerne være med til at få gang i salget af elbiler, som er gået helt i stå.



Faktisk er antallet af elbiler herhjemme blevet mindre i år, fordi der samtidig er solgt en del brugte elbiler til udlandet.



"Aftalen vil give ny luft til det private elbilsalg, fordi den falder sammen med, at der kommer flere lækre biler at vælge imellem og elbiler med længere rækkevidde," siger Lærke Flader.



Hun mener dog fortsat, at der er behov for en reform af bilbeskatningen på længere sigt, så man i stedet for at beskatte bilernes værdi beskatter deres miljøpåvirkning.



/ritzau/