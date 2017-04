Løkke lægger fælles brexit-strategi med Holland og Irland

Relateret indhold Artikler

Sammen med Danmark er Holland og Irland blandt de europæiske lande, der ventes at tage størst skade af briternes beslutning om at forlade EU.



I håbet om at mindske konsekvenserne rejser statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fredag til hollandske Haag for at møde sine to kolleger.



Formålet er at danne fælles front inden et EU-topmøde senere på måneden, hvor alle 27 EU-lande skal blive enige om en brexit-strategi.



"Danmark, Nederlandene og Irland har mange fælles interesser i sager på EU's dagsorden. Det gælder ikke mindst i forhold til brexit," siger Lars Løkke Rasmussen.



"Derfor giver det god mening, at vi i fællesskab drøfter, hvordan vi sikrer vores interesser og får så mindelig en skilsmisse som muligt, så EU og Storbritannien også i fremtiden kan have et tæt forhold."



I 2015 eksporterede danske virksomheder for 70 milliarder kroner til Storbritannien. Den eksport sikrer 50.000 arbejdspladser i Danmark.



Danske virksomheder har desuden 700 datterselskaber i Storbritannien, der i alt beskæftiger 90.000 personer. På den måde er briterne også dybt afhængige af, at det gode forhold til Danmark bevares.



