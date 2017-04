Regeringen udskyder højere skat på elbiler

Opdateret 16.27 - Danskerne får nu mulighed for at købe en elbil på lave afgifter i længere tid end ventet.



Det er resultatet af en ny politisk aftale, som VLAK-regeringen i al hemmelighed har indgået med Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre.



En aftale, der skal give kunstigt åndedræt til et salg af elbiler, der er gået mere eller mindre i stå.



"Vi har siden elbilsaftalen i 2015 fulgt markedet nøje. Og det er ikke nogen hemmelighed, at der ikke er blevet solgt så mange elbiler, som vi regnede med for halvandet år siden," erkender skatteminister Karsten Lauritzen (V).



Han fortsætter:



"Den indfasning, vi aftalte, har vist sig at være for hård, og det har nok været med til at bremset salget. Derfor er det glædeligt, at vi nu er enige om en lempeligere indfasning, som forhåbentlig kan få sparket gang i elbilsalget."



Udskyder afgifter



Konkret vil aftalen udskyde de højere registreringsafgifter, der er linet op i horisonten med elbilaftalen fra 2015.



Dermed forbliver afgiften 20 pct. frem til udgangen af 2018 – eller indtil der er registreret 5.000 nye elbiler herhjemme opgjort fra januar sidste år.



Der er dog en sidste udløbsdato på de lave afgifter, og det er 1. januar 2019, hvor den tidligere aftalte indfasning af de højere afgifter bliver genoptaget.



Så afgiften stiger til 40 pct. minus bundfradraget på 10.000 kr. I 2020 tager afgifterne endnu et tigerspring opad med 65 pct.



De sidste to trin er 90 pct. i 2021, og der er fuld indfasning i 2022.



Penge på vej tilbage til få købere



I 2017 er afgiften ifølge den gamle aftale 40 pct., men det bliver altså nu reguleret tilbage til de 20 pct. i afgift pr. 1. januar 2017.



Skatteministeriet oplyser til Børsen, at de, som måtte have købt en elbil i 2017 med 40 pct. afgift, får en ny beregning af afgiften og dermed en tilbagebetaling.



"Dem, der har købt elbil i år med 40 pct. afgift, får genberegnet deres afgift, så de kun kommer til at betale 20 pct. Hvordan tilbagebetalingen skal foregå i praksis og den præcise tidshorisont, kan vi ikke svare på endnu," oplyser ministeriet.



Nyt fradrag til især små biler



Derudover kreerer partierne også et nyt, midlertidigt fradrag i grundlaget for registreringsafgiften på 1700 kr. per kWh batterikapacitet, dog med et loft på 45 kWh for elbiler og opladningshybridbiler.



Det skal fremme salget af især de små og mellemstore elbiler.