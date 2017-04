Forventet supervalg for May vil udløse blodbad i Labour

Den britiske premierminister Theresa May er i en ekstremt favorabel situation forud for det britiske valg 8. juni, som onsdag skal bekræftes af det britiske parlament. Heri ligger også forklaringen på, at hun har udskrevet valget, vurderer Edward Ashbee, der er lektor på Copenhagen Business School."Det er en mulighed, der bare er for god til at misse. De Konservative er 20 procent foran Labour i meningsmålingerne. Labour er splittet og i en forfærdelig forfatning," siger han.I mødet med pressen tirsdag lød det da også fra May, at hun har samlet Storbritannien, og at landet står økonomisk stærkt forud for forhandlingerne om brexit - briternes udmeldelse af EU. I valgkampen vil hun slå på, at det vil styrke hendes position yderligere i forhandlingerne med EU, hvis briterne giver hende en overvældende sejr."Det er det, hun vil sælge sig selv på i de næste måneder: Stem konservativt, giv hende en stærk position i forhandlingerne med EU,"siger Ashbee.Og det ser unægteligt ud til, at May står til en sikker sejr. For lige nu er det svært at finde et andet parti i det britiske parlament, der kan udfordre hende."Problemet er ikke kun, at De Konservative er foran. Problemet er, at de andre partier splittede." Værst står det til i arbejderpartiet Labour, hvor et nederlag ifølge Ashbee utvivlsomt vil tvinge partilederen Jeremy Corbyn til at gå af."Der vil være en ny periode med intenst blodbad. Der vil blive en kamp om ledelsen."Også i det EU-skeptiske parti Ukip, der ellers havde succes med at få briterne ud af EU, er der krisestemning."Ukip er bitterligt splittede. De er næsten på randen af sammenbrud og kommer ikke til at være en faktor i dette valg," siger han. Ifølge Ashbees vurdering er partierne Liberal Demokraterne og Det Skotske Nationalparti, de eneste partier der vil kunne opnå et nogenlunde valg foruden De Konservative.Men Liberal Demokraterne har lige nu ganske få sæder i parlamentet, og det Skotske Nationalparti er kun en faktor i Skotland./ritzau/