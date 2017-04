Britisk valg er en realitet: Labour siger ja

Briterne skal til valg 8. juni. Det står krystalklart, efter at Labours leder Jeremy Corbyn nu har sagt ja til den britiske premierminister Theresa Mays chokmelding på et pressemøde for en halv time siden.Et valg i utide kræver mindst to tredjedele af stemmerne i det britiske underhus - eller for at være helt præcis 434 "members of parliament"Med 330 konservative og 229 Labour-stemmer er der rigeligt med ja'er."Jeg hilser premierministerens beslutning velkommen i forhold til at give den britiske befolkning chancen for at stemme på en regering, der sætter flertallets interesser højest," siger Jeremy Corbyn.