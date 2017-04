Kæmpe overraskelse i Storbritannien: Theresa May vil udskrive valg til 8. juni

Den britiske premierminister Theresa May vil udskrive valg i Storbritannien til afholdelse den 8. juni 2017.Det bekræfter hun foran Downing Street 10 tirsdag formiddag. Hun vil i morgen fremsætte et forslag i parlamentet om at udskrive lynvalget - en beslutning, der kræver to tredjedeles flertal for at komme igennem.Det kommende valg har taget alle politiske analytikere på sengen, og Theresa May har da også tidligere holdt fast i, at der ikke skulle udskrives valg i utide.Men den britiske premierminister begrunder sin beslutning med, at hun har fået elendige arbejdsvilkår i forhold til arbejdet med det britiske EU-exit på grund af oppositionens benspænd på stort set alt, hvad der har med brexit at gøre."De vurderer, at regeringens flertal er så lille, at vores beslutsomhed vil svækkes, og de kan tvinge os til at ændre kurs. De tager fejl. De undervurderer vores vilje til at gøre arbejdet færdigt," siger Theresa May på talerstolen foran Downing Street 10. Hun fortsætter:"Det, de gør, underminerer det arbejde, vi har foran os for at gøre klar til brexit herhjemme, og det svækker vores forhandlingsposition i Europa. Hvis ikke vi afholder valg nu, så vil deres politiske julelege fortsætte, og forhandlingerne med EU vil nå deres mest vanskelige fase i tiden op til det næste planlagte valg."Theresa May peger specifikt på Labour, der har Jeremy Corbyn i spidsen, og på den skotske førsteminister Nicola Sturgeon, der undersøger muligheden for skotsk uafhængighed af Storbritannien, som nogle af de ballademagere, der udløser nyvalget."Splittelse i Westminster vil formindske vores muligheder for succes med brexit, og det vil udløse skadende usikkerhed og ustabilitet i Storbritannien. Så vi har brug for et valg, og vi har brug for det nu," siger Theresa May.May aktiverede i slutningen af marts den berømte artikel 50 i EU's Lissabontraktat om exit fra EU.Storbritannien har herefter to år til at forhandle en skilsmisse fra EU.Hun understreger, at hun først har truffet beslutningen for "meget kort tid siden" og ganske "modstræbende".