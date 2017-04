Heftige valgrygter i Storbritannien: May på vej med nyhed foran Downing Street

Hearing May will announce General Election for June 8th - one source not confirmed -- Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 18. april 2017

Opdateret 12.03 - Den engelske premierminister Theresa May vil kl. 12.15 dansk tid i dag træde frem foran Downing Street 10 og komme med en udmelding.Det skriver flere engelske medier.Der er ingen yderligere detaljer fra May om, hvad udmeldingen vil indeholde, men det bliver betragtet som helt usædvanligt og uventet, at hun stiller sig frem foran sin embedsbolig for at komme med en besked med så kort varsel.Theresa May har til formiddag haft et ordinært møde med sine topministre, og det er i kølvandet herpå, at hun kommer med en nyhed.På Twitter og blandt politiske kommentatorer er der straks begyndt at køre rygter om nyvalg i Storbritannien.Ikke mindst fordi BBC's politiske redaktør Laura Kuenssberg skriver på Twitter, at en kilde har oplyst hende, at May vil udskrive valg til afholdelse 8. juni. Det er dog ikke bekræftet, understreger den politiske redaktør.Rygterne om nyvalg har med det samme sendt pundet ned, også over for den danske krone, som det ses i nedenstående tweet fra Mikael Olai Milhøj, senioranalytiker i Danske Bank.