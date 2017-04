Macron og Le Pen styrer mod finale i fransk præsidentvalg

Relateret indhold Artikler

Centrumpolitikeren Emmanuel Macron står før første runde af det franske præsidentvalg søndag til at få 23 procent af stemmerne mod 22 procent til den højrekonservative Marine Le Pen.



Det viser en måling fra Ifop-Fiducial tirsdag.



Det er et billede, som nu gennem mange uger har tegnet sig, at Macron og Le Pen går videre til anden og afgørende runde af præsidentvalget 7. maj.



Venstrefløjskandidaten Jean Luc Melenchon får i målingen 19,5 procent, mens den konservative Francois Fillon står til 19 procent.



/ritzau/Reuters