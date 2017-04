USA's vicepræsident: Tålmodigheden med Nordkorea er slut

Relateret indhold Artikler

Vicepræsident, Mike Pence lover under et besøg i Japan, at USA er fast besluttet på stoppe Nordkoreas udvikling af atomvåben og raketter.



Han henviser til, hvor beslutsomt USA senest har reageret med angreb i Syrien og Afghanistan.



Pence ankom fra et besøg i Sydkorea, hvor budskabet til de sydkoreanske ledere havde været det samme.



"Den strategiske tålmodigheds æra er slut," lover han sine japanske værter.



Under besøget i Sydkorea forsøgte Nordkorea at prøveaffyre en ny raket. Men alt tyder på, at raketten eksplodere, få sekunder efter at den havde løftet sig.



I forbinde med en højtidelighed i Nordkorea havde regimet antydet, at det ville gennemføre sin sjette atomprøvesprængning. USA svarede igen ved at sende en hangarkonvoj til området og true med at besvare det militært.



"Præsident Trump er fast besluttet på at arbejde sammen med Japan, med Sydkorea, med alle vore allierede i regionen og med Kina for at nå en fredelig løsning om en atomfri koreansk halvø," siger Pence før et møde med Japans premierminister, Shinzo Abe.



Nordkorea truer regelmæssigt med at knuse Japan, Sydkorea og USA med atomvåben. Der er ingen tegn på - trods krigsfaren - at regimet dæmper retorikken.



/ritzau/Reuters