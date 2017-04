Tyrkiske vælgere viser støtte og foragt i landets gader

Relateret indhold Artikler

Utilfredse og skuffede vælgere i adskillige kvarterer i Istanbul i Tyrkiet begyndte søndag aften at slå på potter og pander fra deres vinduer for at vise, at de absolut ikke er tilfredse med, at vælgerne har stemt ja til at få en stærk præsident.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Præsident Recep Tayyip Erdogan erklærede i en tale søndag, at tilhængerne af reformen har vundet.



Det officielle nyhedsbureau Andolu oplyste søndag aften, at 51,37 pct. havde stemt ja, mens 48,63 pct. havde stemt nej med 99,45 pct. af stemmerne optalt.



I Tyrkiet er det en traditionel form for protest at buldre på potter og pander.



I mindst fire distrikter i Istanbul lød der larm fra vinduerne, siger øjenvidner til Reuters.



På de sociale medier blev der spredt videooptagelser af demonstranter, der gik på gaderne.



De to vigtigste oppositionspartier erklærede søndag, at de vil klage over resultatet.



Det er dog ikke kun de utilfredse nejsigere, der gik på gaden i Tyrkiet.



Erdogan-støtter viftede med flag, selv om de vandt en meget mindre sejr, end Erdogan selv havde forudsagt.



Præsidenten har flere gange hæftet sig ved, at meningsmålinger har vist en sejr til jasigerne på 55-60 procent.



Men folk kørte alligevel dyttende rundt i gaderne i Istanbul og viftede med flag, der havde påskriften "ja!".



"Ærlig talt forventede jeg ikke dette resultat, men det er okay nu. Det er stadig et godt resultat," siger 25-årige Derya til nyhedsbureauet AFP.



"Vi vandt. Vores folk vandt. Med Guds hjælp får vi en bedre fremtid," siger hun videre.



Nihat Kalaba, et medlem af den lokale afdeling af Erdogans AKP-parti i Istanbul, siger også, at han havde forventet en større sejr.



"Vi forventede, at vi ville få op til 58 pct. af stemmerne. Men vi var forsigtige med ikke at håbe for meget," siger han til AFP.



/ritzau/