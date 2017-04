Tyrkiets regering vil forlænge undtagelsestilstand

Relateret indhold Artikler

Undtagelsestilstanden i Tyrkiet ligger til at blive forlænget i tre måneder.



Den tyrkiske regering blev på et ekstraordinært møde sent mandag enig om, at det er for tidligt at ophæve undtagelsestilstanden, som derfor skal forblive i kraft.



Det skete, efter at Tyrkiets nationale sikkerhedsråd, der ledes af præsident Recep Tayyip Erdogan, tidligere mandag aften anbefalede en forlængelse på tre måneder.



Reuters citerer vicepremierminister Numan Kurtulmus for at sige, at regeringen har besluttet sig for en forlængelse på tre måneder, men ifølge det tyske nyhedsbureau dpa er det ikke helt afgjort endnu.



For sagen bliver formelt først afgjort endeligt tirsdag ved en afstemning i parlamentet, hvor det regerende parti, Retfærdigheds- og Udviklingspartiet (AKP), har absolut flertal.



Den nuværende undtagelsestilstand udløber formelt onsdag.



Der blev indført undtagelsestilstand i Tyrkiet 20. juli 2016.



Det var fem dage efter et mislykket kupforsøg, så den har nu været i kraft i ni måneder.



Undtagelsestilstanden er blevet forlænget to gange indtil nu.



Under undtagelsesbestemmelserne er der anholdt 47.000 mennesker, der mistænkes for på den ene eller anden måde at have forbindelse til de mistænkte kupmagere.



Tusindvis af offentligt ansatte er blevet fyret eller suspenderet fra deres arbejde.



Den tyrkiske ledelse mener, at det er den muslimske prædikant Fethullah Gülen og hans bevægelse, der stod bag kupforsøget.



Gülen, som har base i USA, har afvist beskyldningen.



Anbefalingen af en forlængelse kommer dagen efter, at Tyrkiet holdt folkeafstemning om at udstyre præsidentembedet med større beføjelser end i øjeblikket, hvor Tyrkiets præsident formelt har en overvejende ceremoniel rolle.



Vælgerne stemte for at give præsidenten mere magt, og det vil ske med en forfatningsændring, der træder i kraft i 2019.



Denne reform vil blandt andet udstyre præsidenten med beføjelser til at indføre undtagelsestilstand.



/ritzau/Reuters