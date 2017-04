DF vil forbyde religiøs hovedbeklædning for offentligt ansatte

Relateret indhold Artikler

Ansatte i staten, regioner og kommuner skal smide enhver form for religiøs hovedbeklædning, inden de tager på arbejde. Hvis den ansatte nægter, skal vedkommende afskediges.



Sådan lyder et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti, skriver Jyllands-Posten.



Beslutningsforslaget, der skal fremsættes i denne uge, vil forbyde alt fra det muslimske tørklæde over den jødiske kalot og nonnesløret til turbanen og fezen.



Beslutningsforslaget vil pålægge regeringen at indføre forbuddet inden udgangen af året.



Tidligere har partiet ifølge Jyllands-Posten foreslået, at det skulle være forbudt at bære religiøs hovedbeklædning i folkeskolen. Denne gang gælder det dog alle offentligt ansatte.



Pædagoger, lærere, undervisere, ansatte i ældreplejen og sundhedsvæsenet samt ansatte i styrelser og myndigheder nævnes i beslutningsforslaget som eksempler på ansatte, der ikke må bære religiøs hovedbeklædning.



"Meget markante religiøse symboler såsom det muslimske tørklæde bør være noget, man har på i fritiden," siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.



"Når man møder en offentligt ansat, synes vi, at det er meget voldsomt at møde en reklamesøjle for islam."



Målet for forbuddet er ifølge Martin Henriksen det muslimske tørklæde. Partiet har dog inddraget alle andre religioner baseret på erfaringer med at foreslå forbud specifikt mod det muslimske tørklæde.



"De andre partier siger, at man ikke kan gå efter en enkelt religion. Så nu breder vi forslaget ud og siger, at det gælder alle former for religiøs hovedbeklædning," siger han.



"Men der er ikke grund til at lægge skjul på, at vi kommer med det for først og fremmest at ramme det muslimske tørklæde."



Venstre har ikke taget stilling til det enkelte forslag, men partiet er skeptisk. Socialdemokratiet støtter ikke forslaget. Det oplyser de to partier til Jyllands-Posten.



/ritzau/