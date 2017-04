Trump lykønsker Erdogan med sejr i omstridt folkeafstemning

Relateret indhold Artikler

USA's præsident, Donald Trump, har mandag ringet til sit tyrkiske modstykke, præsident Recep Tayyip Erdogan, for at lykønske ham med sejren ved søndagens folkeafstemning.



Her stemte et flertal i den tyrkiske befolkning for en forfatningsændring, der giver præsidentembedet flere magtbeføjelser.



"Trump ringede til Erdogan i aften (mandag, red.) og lykønskede ham med folkeafstemningen," siger en kilde fra den tyrkiske regering ifølge nyhedsbureauet Anadolu.



Donald Trumps reaktion står i kontrast til en række ledere i EU, der har tøvet med at udtale sig om udfaldet af den tyrkiske folkeafstemning. Det skyldes blandt andet, at valgobservatører har kaldt folkeafstemningen "udemokratisk".



Det Hvide Hus oplyser, at de to ledere diskuterede en række emner under deres telefonsamtale.



"Præsident Donald J. Trump talte i dag med præsident Recep Tayyip Erdogan i Tyrkiet for at lykønske ham med sejren under folkeafstemningen og for at diskutere USA's reaktion på det syriske regimes brug af kemiske våben 4. april," står der i en erklæring fra Det Hvide Hus.



"Præsident Trump takkede præsident Erdogan for hans støtte til USA's aktion. Og lederne blev enige om, at det er vigtigt at stille den syriske præsident, Bashar al-Assad, til regnskab, tilføjes det.



51,4 pct. stemte ifølge de tyrkiske valgmyndigheder for forfatningsændringen.



Resultatet blev hurtigt bestredet af to oppositionspartier, der kræver, at afstemningen erklæres ugyldig.



"Der er kun én beslutning, der kan løse situationen i overensstemmelse med loven. Valgkomitéen bør annullere stemmeresultatet," siger Bulent Tezcan, der er viceformand for det republikanske oppositionsparti CHP.



